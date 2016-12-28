В Одессе усилен противоэпидемический режим в местах массового пребывания людей

В Одессе во всех школах с 28 декабря приостанавливается учебный процесс из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, в Одессе введены ограничительные меры на период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Читайте такжеШколы Одессы из-за гриппа закрывают на карантинОтмечается, что комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесского горсовета в соответствии с предложениями Госпродпотребслужбы и департамента здравоохранения городского совета приняла решение ввести ограничительные меры на период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одессе.

«В городе усилен противоэпидемический режим в местах массового пребывания людей, к которым относятся: аэропорт, вокзал, автовокзалы, детские дошкольные учреждения, школы, предприятия, учреждения культуры и образования и торговли независимо от формы собственности. Влажная уборка помещений проводится с применением дезинфицирующих средств, должно быть обеспечено регулярное проветривание, кварцевание и пр», - рассказали в горсовете.

Читайте такжеВ столице продолжает снижаться уровень заболеваемости гриппом и ОРВИВо всех лечебно-профилактических учреждениях Одессы введен запрет на посещения пациентов в стационарах и масочный режим. Также временно приостановлена плановая профилактическая госпитализация пациентов с хроническими заболеваниями при отсутствии показаний к ургентной госпитализации.

По данным пресс-службы, все реанимационные отделения городских больниц обеспечены CPAP-аппаратами и кислородными концентраторами, использование которых значительно облегчает лечение тяжелых форм пневмонии и ускоряет выздоровление пациентов. Департаментом здравоохранения дополнительно разработан план перепрофилирования отделений городских стационаров на случай увеличения количества госпитализации пациентов с гриппом и ОРВИ. Коечный фонд медучреждений Одессы позволяет обеспечить оказание медицинской помощи в полном объеме.

Читайте такжеВ Черкасской области в школах приостановили обучение из-за гриппа и ОРВИКроме того, поликлиники во всех районах города будут работать 7 дней в неделю (в воскресенье – дежурный врач).

Как сообщила УНИАН врач-эпидемиолог управления по контролю за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области Людмила Красницкая, в регионе за последнюю неделю зарегистрировано 18 тыс. больных гриппом и ОРВИ, из которых 53,2% - в Одессе, из них около 50% - дети до 17 лет.

«Если в области эпидемиологический порог еще не превышен, то по Одессе зафиксировано превышение эпидпорога на 30%. Вчера было решение ТБЧС (комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям – УНИАН) по Одессе - о прекращении учебного процесса, введении ограничений на массовые развлекательные мероприятия и введении оперативного плана», - сказала Красницкая.