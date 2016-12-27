Школы Одессы из-за гриппа закрывают на карантин

15:49, 27 декабря 2016
Новости регионов
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Чиновники рекомендуют завтра не посещать учебные учреждения Одессы из-за значительного роста показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников. 

Фото УНИАН

Школы Одессы из-за гриппа и ОРВИ закрывают на карантин. За последние семь дней в области простудными заболеваниями заболели 18 тысяч человек, более половины - дети до 14 лет, сообщает ТСН.

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Увеличивается и количество госпитализированных. Сейчас в больницах Одесской области с диагнозами грипп или ОРВИ - семь сотен больных. Кроме введения карантина, специалисты рекомендуют ограничить в Одесской области массовые мероприятия.

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