Школы Одессы из-за гриппа закрывают на карантин
15:49, 27 декабря 2016Новости регионов
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Чиновники рекомендуют завтра не посещать учебные учреждения Одессы из-за значительного роста показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников.
За неделю в Одесской области гриппом или ОРВИ заболели 18 тысяч челове / Фото УНИАН
Школы Одессы из-за гриппа и ОРВИ закрывают на карантин. За последние семь дней в области простудными заболеваниями заболели 18 тысяч человек, более половины - дети до 14 лет, сообщает ТСН.
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Увеличивается и количество госпитализированных. Сейчас в больницах Одесской области с диагнозами грипп или ОРВИ - семь сотен больных. Кроме введения карантина, специалисты рекомендуют ограничить в Одесской области массовые мероприятия.
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