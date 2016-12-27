В Днепропетровской области подросток госпитализирован с ожогами 60% тела после самоподжога

Криворожский школьник решил повторить трюк известного блогера и очутился в больнице с ожогами 60% тела, сообщает сайт города Днепра.

Читайте такжеВ Херсоне 10-летний мальчик выжил после падения в 50-метровый колодецЧетверо подростков: двое одиннадцати лет, 14 и 15 лет из поселка Авангард, что под Кривым Рогом, насмотрелись в интернете роликов одного из популярных украинских блогеров и решили повторить самый опасный из них. Дескать, видео их кумира набирает миллионы просмотров, а они ничем не хуже.

В результате 11-летний школьник облил себя бензином и поджег. В это время его друзья снимали все происходящее на видео.

"Съемки" закончились трагично. С ожогами "главный герой" видео попал в реанимацию. Как оказалось, свой трюк юный каскадер репетировал целых две недели, но что-то пошло не так.

Читайте такжеЖитомирщина: подросток получил 50% ожогов тела из-за селфи на крыше поезда- Мальчики из нормальных благополучных семей. Как объяснили дети, они хотели заработать на своих видео денег. У пострадавшего подростка 60% ожогов тела, его состояние тяжелое. На месте следственно-оперативная группа опрашивала свидетелей и выясняла все подробности произошедшего, - сообщает пресс-служба полиции Кривого Рога.

Скорее всего, административную ответственность понесут лишь родители юных блогеров, за то, что не уследили за детьми.