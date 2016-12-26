В центре Львова на остановке транспорта нашли 10 разбитых медицинских термометров

В центре Львова неизвестные 23 декабря разбили медицинские термометры на остановке общественного транспорта на проспекте Свободы.

Читайте такжеВ Черниговской области ликвидировали незаконную свалку люминесцентных лампОб этом сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, куда поступило сообщение от прохожих о находке.

Полиция и спасатели, прибывшие на место, обнаружили на проходной части тротуара разбитые медицинские термометры, ртуть из которых вытекла на проезжую часть.

Читайте такжеВиннитчина: в заброшенном здании обнаружено более 9 тыс ламп, содержащих ртутьОтделением радиационно-химической и биологической защиты ГСЧС во Львовской области была проведена демеркуризация на площади 3 квадратных метра, поврежденные термометры были переданы для дальнейшей утилизации.

По данному факту проводится доследственная проверка.