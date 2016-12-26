В школах Львова карантин продлен до конца года
Если за минувшую неделю было зарегистрировано 8,5 тыс. случаев заболеваний ОРЗ, то на этой неделе зарегистрировано 10 тыс. случаев. Интенсивный показатель вырос, он вдвое превышает эпидпорог.
В школах Львова в связи с высоким уровнем заболеваемости детей гриппом и ОРВИ продлили временное прекращение занятий до 30 декабря.
Читайте такжеВ школах Львова с 20 декабря объявлен карантинКак сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, такое решение было принято городской комиссией по техногенной опасности и чрезвычайным ситуациям.
«С 26 по 30 декабря в школах приостановлены занятия. Только дошкольные учебные заведения города будут работать в обычном режиме. Если за минувшую неделю было зарегистрировано 8,5 тыс. случаев заболеваний ОРЗ, то на этой неделе зарегистрировано 10 тыс. случаев. Интенсивный показатель вырос, он вдвое превышает эпидпорог. И большая часть всех зарегистрированных случаев – дети в возрасте от 5 до 17 лет. Учитывая такую динамику заболеваемости и динамику показателей, комиссией принято решение продлить временное прекращение занятий в учебных заведениях», - сказал начальник управления здравоохранения Львовского городского совета.
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«По итогам проведенного мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения Львова за 51 неделю 2016 года, наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Зарегистрировано 10047 случаев (в том числе 60 случаев гриппа), что на 10,9% больше, по сравнению с прошлой неделей (8948/31 случаев)», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в школах Львова с 20 декабря по 23 декабря включительно объявлен карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.