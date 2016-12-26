В столице продолжает снижаться уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

В столице продолжает снижаться уровень общей заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Читайте такжеВ Киеве из-за гриппа и ОРВИ закрыто почти 100 школОб этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Так, по его данным, на прошлой неделе, 19-25 декабря, в городе зарегистрировано 46 тыс. 419 больных, что на 4,6% ниже по сравнению с предыдущей неделей.

«Сейчас в столице наблюдается снижение интенсивности эпидпроцесса. Увеличивается заболеваемость среди взрослых, а среди детей, наоборот, наблюдается снижение уровня заболеваемости на 7,8% по сравнению с предыдущей неделей. В структуре заболеваемости за 51-ю неделю дети составляют 59,4%, преимущественно болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет (14930 человек)», - сказал Поворозник.

Читайте такжеВ Киеве школы могут самостоятельно уйти на карантин, если гриппом заболели 20% учениковПо его словам, в учреждения здравоохранения города 19-25 декабря госпитализированы 574 человека, из них 266 - дети.

«За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинировано против гриппа 687 человек, с начала эпидемического сезона вакцинировано 11074 человека, из них 2257 детей», - добавил заместитель председателя КГГА.