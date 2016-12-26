В Ивано-Франковске объявили карантин в школах из-за гриппа и ОРВИ

В школах Ивано-Франковска сегодня начался карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Ивано-Франковском горисполкоме.

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