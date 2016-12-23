Одесский облсовет выделил дополнительно 16,6 млн грн областной больнице и онкодиспансеру

Одесский областной совет принял решение о выделении дополнительно 16,6 млн грн Одесской областной клинической больнице и Одесскому областному онкологическому диспансеру на закупку медикаментов в 2017 году.

Читайте такжеЗакарпатский облсовет выделил 41 млн грн. на борьбу с инфекциямиКак передает корреспондент УНИАН, данное решение было принято сегодня на заседании сессии после обращения к депутатам руководства данных медучреждений о катастрофической ситуации с обеспечением медикаментами.

В частности, как отметил главный врач областной больницы Юрий Гульченко, уже давно пациентам больницы приходится приобретать лекарства за свой счет, однако есть ряд препаратов, которые люди купить не могут.

Читайте такжеЖитомирский облсовет утвердил программу развития высокоспециализированной медпомощи"Впервые у депутатов прошу 3,5 млн грн, чтобы с чем-то мы могли начать год до проведения закупок. Текущий год мы просуществовали лишь за счет благотворительных фондов, добрых людей", — заявил он.

Гульченко добавил, что закупить необходимо наркотические вещества для наркоза, кислород и пр.

По словам главного врача онкологического диспансера Олега Лукьянчука, в настоящее время в регионе официально зарегистрировано 64 тыс. онкобольных. Ежегодно болезнь поражает 8 тыс. жителей региона, из которых 3 тыс. обречены, так как медики не имеют возможности оказать им адекватную помощь.

Читайте такжеВинницкий облсовет утвердил программу борьбы с онкозаболеваниями на 5 летСейчас, по словам медика, лекарств, которые выдаются пациентам бесплатно, осталось только на 3 недели.

Депутаты поддержали решение о выделении на закупку лекарств для онкологического диспансера 13 млн грн, для областной больницы - 3,5 млн грн.