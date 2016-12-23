В Киеве госпитализировали четырех пострадавших из-за конфликта при сносе МАФов

В Киеве в Дарницком районе на территории радиорынка, произошел конфликт при сносе малых архитектурных форм, в результате чего с телесными повреждениями госпитализированы четыре человека.

Читайте такжеВ Киеве мать на 9 дней оставила двух малолетних детей без присмотра - один ребенок умерКак сообщили УНИАН в Отделе коммуникации ГУНП в городе Киеве, сейчас конфликт прекращено.

Отмечается, что полиция обеспечила охрану порядка.

Читайте такжеВо Львове госпитализировали 30-летнего мужчину, которого сбил грузовый поездКак сообщал УНИАН, накануне полиция заявляла о пятерых пострадавших, двух правоохранителях и трёх гражданских лицах при сносе МАФов на улице Политехнической в столице.

В Киеве за полгода демонтировали более 1 тысячи незаконных МАФов.