Одесский облсовет решил создать центр социально опасных болезней

Одесский областной совет решил создать центр социально опасных болезней.

Как передает корреспондент УНИАН, проект «Одесский областной Центр социально опасных болезней (туберкулез, ВИЧ-инфекция, парентеральные гепатиты)» утвержден сегодня на заседании сессии.

Читайте такжеКиевсовет создал городской Центр общественного здоровьяСогласно решению, за пределы города будет, в частности, перенесено коммунальное учреждение «Одесский областной противотуберкулезный диспансер», в настоящее время расположенное в центре Одессы, в курортной зоне – на улице Белинского.

Читайте такжеВ центре Одессы выложили из лампадок ленту, символизирующую борьбу со СПИДомКак отметил депутат облсовета Анатолий Садовник, в создании вышеназванного центра примут участие «зарубежные партнеры», а финансирование местных советов предполагается в размере 10-20%. Планируется, что новое учреждение разместят селе Холодная Балка, куда также из центра Одессы перебазируется противотуберкулезный диспансер.

Отмечается, что конкретная стоимость проекта будет оглашена позже.