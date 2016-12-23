В Киеве из-за гриппа и ОРВИ закрыто почти 100 школ

В Киеве из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников приостановлено обучение в 98 школах.

Читайте такжеВ Киеве из-за заболеваемости детей гриппом и ОРВИ закрыто уже почти 70 школОб этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

По его словам, с 19 по 22 декабря в столице зарегистрирован 36 031 больной гриппом, что на 3,5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. «Среди детей наблюдается снижение уровня заболеваемости на 11,1%. Так, из общего числа заболевших – 21 318 детей в возрасте до 17 лет. Среди них: до года заболели 1 300 детей, 6 502 ребенка в возрасте от 1 до 4 лет (наблюдается незначительное увеличение заболевших на 1,7%), от 5 до 9 лет – 6 497 (уменьшение на 12%), от 10 до 14 лет – 5 207 (уменьшение на 19,4%), от 15 до 17 лет – 1 812 (уменьшение на 25,3%)», – проинформировал Поворозник.

Читайте такжеВ Киеве школы могут самостоятельно уйти на карантин, если гриппом заболели 20% учениковОн также добавил, что в учреждения здравоохранения города с 19 по 22 декабря госпитализированы 359 человек, из них 178 детей.

«В связи с отсутствием более 20% учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ, 98 школ закрыты полностью, в 38 – учебно-воспитательный процесс приостановлен частично», – сообщил представитель КГГА. Вместе с тем он отметил, что среди школьников наблюдается уменьшение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на 23,5%.