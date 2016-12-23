Киевсовет создал городской Центр общественного здоровья

Киевский городской совет создал коммунальное некоммерческое предприятие «Киевский городской центр общественного здоровья».

Читайте такжеВ Киеве из-за заболеваемости детей гриппом и ОРВИ закрыто уже почти 70 школКак передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании Киевсовета.

Депутаты поручили КГГА утвердить Устав вновь созданного предприятия и осуществить соответствующие организационно-правовые мероприятия по созданию Центра.

В то же время Киевсовет определил размер уставного капитала Центра в сумме 1 тыс. грн, сформированного, как отмечается в решении, за счет денежного взноса собственника.

Читайте такжеВ Киеве планируют создать Центр помощи участникам АТОКак пояснялось на заседании, создание городского центра общественного здоровья непосредственно связано с заключением Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Предприятие формируется на основе изучения международного опыта, по образцу европейских и американских центров контроля и предотвращения заболеваемости.

Основными задачами нового центра будут предотвращение инфекционных болезней (ВИЧ/СПИД, туберкулез, грипп, полиомиелит, гепатиты, другие), повышение готовности к риску вспышек высокопатогенных болезней, пропаганда здорового образа жизни, осуществление оценки рисков и соответствующих лабораторных исследований.