Закарпатский облсовет выделил 41 млн грн. на борьбу с инфекциями

Закарпатский областной совет утвердил Программу противоэпидемических мероприятий и борьбы с инфекционными заболеваниями в течение 2017-2021 годов.

Читайте такжеЗакарпатский облсовет выделил 87,8 млн грн на борьбу с онкозаболеваниямиКак передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня во время очередной сессии.

Как говорится в пояснительной записке к программе, цель программы заключается в обеспечении эпидемического благополучия населения области путем снижения уровня распространенности инфекции, обеспечения доступа широких слоев населения к профилактике, диагностике и лечению вирусных гепатитов в области, для стабилизации эпидемической ситуации, снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности и тому подобное.

Читайте такжеЖитомирский облсовет утвердил программу развития высокоспециализированной медпомощиВ документе в частности указано, что Закарпатская область, как и некоторые другие западные области, характеризуется эндемичностью заболевания гепатитом А, неравномерностью распространения заболеваний по годам и админтерриториям, регистрацией циклических подъемов.

«По сравнению со среднестатистическими показателями по Украине в области ежегодно регистрируется постоянно повышенный уровень заболеваемости в 9-12 раз», - говорится в документе.

Планируется, что выполнение программы даст возможность определить реальный уровень заболеваемости путем повышения качества своевременной диагностики, обеспечить вакцинацией против вирусного гепатита В лиц из группы риска, охватить лечением не менее 30% больных вирусными гепатитами В и С, а также снизить уровень инвалидности в результате заболевания вирусным гепатитом.

Читайте такжеВинницкий облсовет утвердил программу борьбы с онкозаболеваниями на 5 летОбщий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, - 41 млн грн. Финансирование предусмотрено из областного бюджета Закарпатской области.