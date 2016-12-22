В Черновцах с 26 декабря приостановят занятия в школах из-за ОРВИ

В Черновцах в связи с высоким уровнем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, зимние школьные каникулы начнутся на неделю раньше – с понедельника, 26 декабря.

Читайте такжеВ Черкасской области в школах приостановили обучение из-за гриппа и ОРВИОб этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель начальника управления образования городского совета Елена Кузьмина.

«В связи с увеличением уровня заболеваемости ОРВИ среди школьников, мы приняли решение о том, чтобы начать зимние школьные каникулы на неделю раньше. Они стартуют 26 декабря и продлятся до 13 января включительно. А с 16 января 2017 года начнется второй семестр», - сообщила она.

Читайте такжеВ Чернигове приостановлены занятия в школах из-за гриппа и ОРВИКак сообщал УНИАН, в Черновцах с 29 ноября по 12 декабря был приостановлен учебный процесс в общеобразовательных школах из-за роста уровня заболеваемости детей острыми респираторными вирусными инфекциями.

Справка УНИАН. В Черновцах функционирует 51 общеобразовательное учебное заведение коммунальной формы собственности.