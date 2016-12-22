Закарпатский облсовет выделил 87,8 млн грн на борьбу с онкозаболеваниями

Закарпатский областной совет утвердил областную Программу борьбы с онкозаболеваниями в Закарпатье на период до 2021 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии облсовета.

Читайте такжеВинницкий облсовет утвердил программу борьбы с онкозаболеваниями на 5 летКак указано в пояснении к программе, в структуре смертности населения области злокачественные новообразования - на втором месте после сердечно-сосудистой патологии. В области ежегодно впервые регистрируется около 3000 случаев злокачественных новообразований, в течение года от них умирает около 1600 больных. Показатель смертности населения области от злокачественных новообразований растет более быстрыми темпами, чем показатель заболеваемости.

Согласно документу, проектная мощность областного онкодиспансера составляет 135 коек при том, что фактически уже развернуто 250 коек, а расчетная потребность коек для лечения больных злокачественными новообразованиями составляет 370.

Читайте такжеЖитомирский облсовет утвердил программу развития высокоспециализированной медпомощи«Причиной неблагоприятной эпидемической ситуации по онкологической патологии являются существенные недостатки в организации проведения профилактики и ранней диагностики предраковых заболеваний и злокачественных новообразований, недостаточное обеспечение медицинскими средствами и реактивами для скрининговых обследований. Требует замены и обновления оборудование для профилактических обследований, диагностики и лечения злокачественных новообразований», - говорится в документе.

Исходя из этого, целью программы является повышение эффективности мероприятий по профилактике, раннему выявлению и обеспечению лечения онкологических заболеваний, снижение смертности, уменьшение количества первичных выходов на инвалидность вследствие заболеваний раком, создание условий для продолжения и улучшения качества жизни онкологических больных.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, составляет 87,8 млн грн, финансирование предусмотрено из областного бюджета.