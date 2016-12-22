Житомирский облсовет утвердил программу развития высокоспециализированной медпомощи

Житомирский областной совет утвердил программу развития высокоспециализированной медицинской помощи взрослому населению на 2016-2020 годы стоимостью более 211 млн грн

Читайте такжеВинницкий облсовет утвердил программу борьбы с онкозаболеваниями на 5 летКак передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня во время очередной сессии областного совета.

Разработчиком этой программы является управление здравоохранения Житомирской ОГА.

Согласно документу, программа будет финансироваться из государственного, областного бюджетов и медицинской субвенции и других поступлений. Для ее реализации в 2017 году планируется использовать 210 млн 635 тыс. грн.

Читайте такжеРада приняла закон об изменении финансирования медицины и социальной сферыЦелью программы является, в частности, модернизация материально-технической базы Житомирской областной клинической больницы им. А.Ф. Гербачевского - ведущей больницы области.

Также средства программы направят на проведение реформы третичного уровня оказания медицинской помощи в условиях реформирования органов местного самоуправления.

В рамках реализации этой программы, среди прочего, планируется создать реестр пациентов лечебно-профилактических учреждений из числа тех жителей области, которые страдают наиболее распространенными социально значимыми хроническими неэпидемическими заболеваниями.