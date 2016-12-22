В Черкасской области в школах приостановили обучение из-за гриппа и ОРВИ

В Черкасской области во всех школах с 22 декабря приостановлен учебный процесс из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Читайте такжеВ Одессе у всех госпитализированных с гриппом обнаружили штамм H3N2Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Черкасской облгосадминистрации.

Председатель комиссии, руководитель аппарата Черкасской ОГА Сергей Овчаренко сообщил, что с завтрашнего дня и до 31 декабря во всех школах области приостановят учебный процесс.

Читайте такжеВ Чернигове приостановлены занятия в школах из-за гриппа и ОРВИ«В лечебно-профилактических, оздоровительных, дошкольных, интернатных учреждениях и местах массового пребывания людей ужесточен дезинфекционный режим. Также в этот период запрещено проведение культурно-массовых развлекательных мероприятий», - рассказал Овчаренко.

Также комиссия рекомендует приостановить учебный процесс в вузах области.

По информации пресс-службы облгосадминистрации, в Черкасской области эпидемиологический порог превышен на 19,6%. Темп прироста заболеваемости по сравнению с показателями прошлой недели чрезвычайно высок – почти 33%.

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