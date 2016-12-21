В Одессе у всех госпитализированных с гриппом обнаружили штамм H3N2
18:53, 21 декабря 2016Новости регионов
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Тем временем в городе больных так называемым свиным гриппом пока не обнаружили.
В Одессе во всех госпитализированных с гриппом обнаружили штамм H3N2 / ТСН
В Одессе у всех госпитализированных с гриппом обнаружили штамм H3N2, сообщает ТСН.
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Тем временем в городе больных так называемым свиным гриппом пока не обнаружили.
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