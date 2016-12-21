В Одессе у всех госпитализированных с гриппом обнаружили штамм H3N2, сообщает ТСН.

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Тем временем в городе больных так называемым свиным гриппом пока не обнаружили.

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