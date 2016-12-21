Винницкий облсовет утвердил программу борьбы с онкозаболеваниями на 5 лет

Депутаты Винницкого областного совета утвердили областную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями на период 2017-2021 годы» с финансированием 367 млн грн.

Как передает УНИАН, соответствующее решение принято депутатами на очередной сессии облсовета.

Читайте такжеМинфин планирует увеличить финансирование программ поддержки тяжелобольных украинцевПрограмма разработана с целью улучшения ранней диагностики онкологических заболеваний, обеспечения медицинских учреждений вторичного и третичного уровней, оказания медицинской помощи лечебно-диагностическим оборудованием для повышения эффективности лечения онкологических больных.

Читайте такжеХирурги разработали новый эффективный метод лечения рака простатыПрограмма предусматривает проведение профилактических осмотров населения, улучшение диспансерного наблюдения предраковых заболеваний; обеспечение учреждений здравоохранения необходимым диагностическим оборудованием для ранней диагностики злокачественных опухолей. Планируется и совершенствование системы психологической поддержки онкологических больных и членов их семей, в частности, путем привлечения волонтеров к такой работе; содействие развитию международного сотрудничества по приоритетным аспектам противораковой борьбы, расширению сотрудничества в области онкологии с международными онкологическими научно-практическими учреждениями; обеспечению участия ученых, специалистов и студентов в международных научно-практических конференциях, программах обмена специалистами и их стажировки, других научных и практических мероприятиях.

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств государственного фонда регионального развития — 166,8 млн грн; государственного бюджета - 95 млн грн; областного — 104,6 млн грн и местных бюджетов - 553,1 тыс грн.

Читайте такжеЖенщина должна пройти генетический скрининг, если у ее родственницы был рак молочной железы - экспертСправка УНИАН. На сегодняшний день в области общее количество коек для лечения онкологических больных составляет - 370, обеспеченность - 69,7 коек на 1000 первичных больных при нормативе 123,3 койки. В связи с дефицитом онкологических коек в областном клиническом онкологическом диспансере, около 15% больных, нуждающихся в специальном радикальном лечении, лечатся в общей больничной сети, где нет специалистов соответствующей квалификации и нет условий для комплексного лечения с использованием не только хирургического, но и лучевого и химиотерапевтического компонентов, без чего адекватное и эффективное лечение невозможно.