В Чернигове приостановлены занятия в школах из-за гриппа и ОРВИ

В Чернигове в общеобразовательных учебных заведениях города с завтрашнего дня, 22 декабря, приостановлен учебный процесс из-за роста уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Читайте такжеВ Житомирской области закрыты на карантин школы в 17 из 23 районов из-за гриппа и ОРВИКак сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговского городского совета, соответствующее распоряжение городской голова Владислав Атрошенко подписал сегодня, 21 декабря.

Карантинные ограничения введены с целью предотвращения распространения заболеваемости среди учащихся общеобразовательных учебных заведений города.

Управлению образования городского совета поручено обеспечить внесение общеобразовательными учебными заведениями соответствующих изменений в план учебно-воспитательного процесса, разработать мероприятия по уплотнению учебно-воспитательного процесса в связи с его временным приостановлением. Поручено также организовать проведение разъяснительной работы с родителями по организации досуга детей в период приостановки учебно-воспитательного процесса.

Читайте такжеВ школах Черкасс приостановили занятия из-за гриппа и ОРВИПо информации Черниговского областного лабораторного центра Минздрава, за минувшую неделю в Чернигове заболело 3337 человек, из них детей - 2184, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 14,8%.

За 50-ю неделю года в Черниговской области заболело 10217 человек, из них 6471 ребенок, уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 3,9%. Госпитализирован 361 человек, из них 260 детей. Введены ограничительные мероприятия - дополнительные каникулы в 108 школах Бахмачского, Бобровицкого, Коропского, Корюковского, Менского, Нежинского, Репкинского, Семеновского, Черниговского, Щорского районов и г. Нежин.