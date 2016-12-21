В Житомирской области расследуют обстоятельства смерти младенца в больнице

В Житомирской области полиция начала расследование обстоятельств смерти младенца в больнице.

Читайте такжеВ Киеве мать на 9 дней оставила двух малолетних детей без присмотра - один ребенок умерКак сообщила корреспонденту УНИАН руководитель отдела коммуникаций Главного управления НП в Житомирской области Алла Ващенко, 19 декабря в полицию обратилась жительница Емильчинского района с заявлением о непрофессиональных действиях врачей, в результате чего, по мнению женщины, умер ее сын.

По словам матери, 13 декабря ее с ребенком нескольких недель от роду доставили каретой скорой медицинской помощи из районной больницы в одну из больниц области. Ребенка госпитализировали в отделение реанимации новорожденных.

14 декабря в 22.30 ребенок умер, о чем родным сообщили только на следующее утро.

«Претензии матери заключаются в том, что, по ее мнению, младенцу медицинская помощь была оказана ненадлежащим образом, и поэтому мальчик умер», - уточнила Ващенко.

Она отметила, что уже начаты экспертизы, которые установят, есть ли вина врачей в смерти ребенка.

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Сейчас все обстоятельства случившегося, в том числе причин смерти мальчика, устанавливаются. Проводятся необходимые следственные действия.