В Днепропетровской области из-за "минирования" эвакуировали 170 детей из реабилитационного центра

В Днепропетровской области сегодня, 20 декабря, из-за ложного сообщения о минировании правоохранители эвакуировали 170 детей из Никопольского медицинского специализированного центра медико-социальной реабилитации.

Читайте такжеОдещина: из медцентра эвакуировали 150 людей из-за ложного "заминирования"Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

«Правоохранители оцепили район возможной опасности, эвакуировали 170 детей и 10 сотрудников учреждения, обеспечили охрану общественной безопасности на прилегающей территории. Никакого взрывного устройства не обнаружено», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Харькове четверо учеников госпитализированы из-за распыления в школе слезоточивого газаТеперь усилия полиции направлены на установление личности злоумышленника. Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) – лишение свободы сроком от 2 до 6 лет.