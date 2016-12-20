В Житомирской области закрыты на карантин школы в 17 из 23 районов из-за гриппа и ОРВИ

В Житомирской области, учитывая большую заболеваемость детей, с целью недопущения распространения эпидемии гриппа и острых респираторных заболеваний в большинстве районов объявлен карантин.

Читайте такжеВ школах Черкасс приостановили занятия из-за гриппа и ОРВИКак сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, по состоянию на 20 декабря, на карантин закрыты общеобразовательные учебные заведения в 17 из 23 районов области.

«По информации управления образования и науки Украины в связи с увеличением количества заболевших гриппом и ОРВИ учащихся, учебно-воспитательный процесс приостановлен в Барановском, Брусиловском, Хорошевском, Житомирском, Коростенском, Коростышевском, Малинском, Новоград-Волынском, Овручском, Олевском, Попельнянском, Радомышльском, Романовском, Ружинском, Пулинском, Черняховском и Чудновском районах, а также в городах Житомир, Новоград-Волынский, Малин и в Високовской, Дубровской, Народицкой ОТГ», – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Виннице все школы закрывают на карантин из-за гриппаТакже в этих районах рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий, а также выделить дополнительные средства на приобретение лекарств и средств индивидуальной защиты для лечебно-профилактических учреждений.

С сегодняшнего дня карантин начал действовать в Коростенском, Хорошевском, Малинском, Новоград-Волынском, Романовском районе, в городе Новограде-Волынском, и тому подобное. В отдельных районах карантин в школах и других учебных заведениях объявили ранее.

Как сообщал УНИАН, в Житомире учитывая большую заболеваемость детей с целью недопущения распространения эпидемии гриппа и острых респираторных заболеваний во всех общеобразовательных учебных заведениях с 19 декабря объявлен карантин.