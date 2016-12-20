В школах Черкасс приостановили занятия из-за гриппа и ОРВИ

В школах Черкасс с 21 декабря приостанавливают занятия из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Читайте такжеВ Виннице все школы закрывают на карантин из-за гриппаКак передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании городского исполнительного комитета.

Директор департамента образования и гуманитарной политики Марина Бакланова пояснила решение горисполкома тем, что уровень заболеваемости в городских учебных заведениях превысил 20%. Все мероприятия, которые были запланированы в школах в период с 21 по 24 декабря, будут перенесены.

Читайте такжеВ Запорожье и Ривне приостановлено обучение в школах из-за гриппа и ОРВИВ общей сложности уровень заболеваемости гриппом в области превышает эпидпорог. За минувшую неделю в области гриппом и ОРВИ заболели 8140 человек, что составляет 0,6% от общего количества населения. Из числа заболевших 5228 - дети в возрасте до 17 лет (64,2%).