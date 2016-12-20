В Николаеве пресекли незаконное изготовление и реализацию алкоголя

В Николаеве одесские правоохранители пресекли незаконное изготовление и реализацию недоброкачественной алкогольной продукции.

Читайте такжеОтголоски массового алкогольного отравления: на Харьковщине, после употребления метилового спирта, умерли 4 человекаКак сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в конце прошлой недели правоохранители провели обыск на территории складских помещений в Николаеве.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли 750 литров нерасфасованной и более 3 тыс. литров расфасованной в полиэтиленовые бутылки жидкости с характерным запахом спирта, а также пищевые ароматизаторы и оборудование для производства алкогольных напитков.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Следствие проверяет версию о функционировании каналов незаконного перемещения через государственную границу подакцизных товаров, которые накапливались в указанных складских помещениях.

Читайте такжеВ России количество умерших от употребления "Боярышника" увеличилось до 54 человекОтмечается, что прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление подакцизных товаров из недоброкачественного сырья, незаконный сбыт таких товаров).