В Виннице все школы закрывают на карантин из-за гриппа

В Виннице из-за повышения уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 20 декабря будет приостановлено обучение во всех школах.

Читайте такжеВ Запорожье и Ривне приостановлено обучение в школах из-за гриппа и ОРВИКак сообщили УНИАН в Департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, соответствующее решение принято во время заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Учитывая ситуацию с заболеваемостью гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, с 20 декабря во всех учебных заведениях города приостанавливается обучение», - сообщили в департаменте.

Читайте такжеВ школах Львова с 20 декабря объявлен карантинНа сегодняшний день средний удельный вес отсутствующих по причине болезни учащихся школ города выше 20%. Опыт прошлых лет показывает, что самой эффективной мерой предотвращения распространения заболеваемости среди детей является прекращение обучения.

Как сообщал УНИАН, в Виннице 16 декабря из-за повышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ было принято решение о приостановлении обучения в 15 из 37 школ города.