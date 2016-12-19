В Запорожье и Ривне приостановлено обучение в школах из-за гриппа и ОРВИ

В Запорожье со вторника, 20 декабря, из-за превышенного эпидпорога заболевания гриппом и ОРВИ все школы закрыты на карантин.

Об этом УНИАН сообщили в мэрии Запорожья.

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Однако, по сообщению чиновников мэрии, если число заболевших гриппом и ОРВИ существенно не уменьшится, карантин будет продлен.

Сегодня, 19 декабря, о закрытии всех учебных заведений на карантин также сообщили в Мелитополе и Бердянске.

Читайте такжеВ Виннице половину школ закрывают на карантин из-за гриппа и ОРВИВ Ривне из-за повышения уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения и в связи с необходимостью профилактики их эпидемического распространения со вторника, 20 декабря, приостанавливаются занятия в школах.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ривненского горисполкома, соответствующее решение принято сегодня, 19 декабря, во время заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В Ривне, по данным соответствующих служб, эпидемический порог сейчас превышен на 13,7%. Большинство из тех, кто обратился за медицинской помощью, - дети школьного возраста.

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