На Волыни женщина получила черепно-мозговую травму, выпав из маршрутки

На Волыни 56-летняя женщина травмировалась, выпав из маршрутного такси во время его движения.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, происшествие произошло вчера, 18 декабря, на улице Конякина.

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Женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в отделение нейрохирургии Луцкой городской клинической больницы. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

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