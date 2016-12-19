В Славянске госпитализированы двое малышей, которых мать на три дня оставила в неотапливаемом доме

В Славянске в состоянии обморожения госпитализированы двое малышей, которых мать на три дня оставила в неотапливаемом доме.

Читайте такжеВ Киеве мать на 9 дней оставила двух малолетних детей без присмотра - один ребенок умерКак сообщает Отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области, детей обнаружила соседка, которая увидела, что входная дверь открыта. Комнатная температура воздуха почти не отличалась от той, что была на улице.

Врачи госпитализировали 2-летнюю девочку с обморожением в реанимацию, ее 5-летняя сестра находится в терапевтическом отделении. Жизни детей ничего не угрожает.

Читайте такжеУ второго ребенка, которого мать оставила одного на 9 дней, начали отказывать органы По словам соседей, 24-летняя мать девочек злоупотребляет спиртными напитками, детям внимания практически не уделяет, очень часто малыши остаются без присмотра.

Открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.