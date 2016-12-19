Во Львовской области женщина умерла от переохлаждения возле собственного дома

В Львовской области 57-летняя женщина умерла от переохлаждения.

Читайте такжеВ Одессе на улице обнаружен погибший от переохлаждения мужчинаКак сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, в селе Лишня Дрогобычского района местные жители на улице вблизи дома обнаружили мертвую односельчанку.

Установлено, что женщина умерла от переохлаждения в ночь на 16 декабря. Тело погибшей односельчане обнаружили возле ее дома около 5.00 утра.

Обстоятельства, приведшие к гибели женщины, устанавливаются.