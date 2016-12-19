Во Львовской области женщина умерла от переохлаждения возле собственного дома
09:20, 19 декабря 2016Новости регионов
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Установлено, что женщина умерла от переохлаждения в ночь на 16 декабря. Тело погибшей односельчане обнаружили возле ее дома около 5.00 утра.
Обстоятельства, приведшие к гибели женщины, устанавливаются / Фото: УНИАН
В Львовской области 57-летняя женщина умерла от переохлаждения.
Читайте такжеВ Одессе на улице обнаружен погибший от переохлаждения мужчинаКак сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, в селе Лишня Дрогобычского района местные жители на улице вблизи дома обнаружили мертвую односельчанку.
Установлено, что женщина умерла от переохлаждения в ночь на 16 декабря. Тело погибшей односельчане обнаружили возле ее дома около 5.00 утра.
Обстоятельства, приведшие к гибели женщины, устанавливаются.
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