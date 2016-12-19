В Виннице половину школ закрывают на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В Виннице из-за повышения уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями населения города и в связи с необходимостью профилактики их эпидемического распространения с понедельника, 19 декабря, приостанавливаются занятия в 15 из 37 школ города.

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Повышение уровня заболеваемости отмечается в последние четыре недели. За последнюю из них за медицинской помощью обратились 4407 человек, 72,3% из них составляют дети. По состоянию на 15 декабря 2016 года средний удельный вес отсутствующих по причине болезни учащихся школ города составляет 12%. Наибольшее количество заболевших школьников зафиксирована в ОШ №33 и составляет 35%.

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Еще неделю назад уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Виннице был ниже на 36% от эпидпорога. Опыт прошлых лет показывает, что самой эффективной мерой предупреждения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей является прекращение обучения на период «пика» заболеваемости.

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