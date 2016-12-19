За последние дни показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве возрос на 41,5%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

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«Показатель заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели увеличился на 41,5%. Наблюдается рост заболеваемости среди всех возрастных категорий населения. Среди взрослых – на 59,2%, среди всех возрастных групп детского населения города – на 33,2%», - говорится в сообщении.

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По последним данным, больше всего больных детей зарегистрировано в возрастных группах 5-9 лет – 22,5% (5 386 детей), 10-14 лет – 27,0% (6 461 ребенок), 1-4 года – 26,7% (6 395).

Госпитализировано в учреждения здравоохранения города 213 человек, из них – 106 детей (45,9%).