В Тернополе учительница 18 лет не выпускала сына из квартиры, сейчас ему 35 лет

В Тернополе работники социальных служб и правоохранители восстановили паспорт 35-летнему мужчине, которого мать 18 лет не выпускала из квартиры, в результате чего он 10 лет прожил с недействительным паспортом.

Как сообщили в управлении Государственной миграционной службы в Тернопольской области, в подразделение миграционной службы житель Тернополя пришел на этой неделе с работниками городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Читайте такжеРаботник санатория "Орлятко", издевавшийся над ребенком, уволен Оказалось, что 18 лет мужчина был заперт в квартире собственной матерью.

Неизвестного мужчину увидели соседи, когда женщина умерла в начале октября, они сообщили о незнакомце в полицию и социальные службы.

Социальные работники, которые пришли в квартиру с правоохранителями, установили, что после окончания сыном школы мать, которая работала педагогом, больше не выпускала его из дома. Затем он стал полностью асоциальным.

Мужчина может ухаживать за собой лишь минимально - готовит еду из имеющихся запасов продуктов, работает с компьютером.

«Знает английский язык, немного владеет компьютерными программами, говорит, что подрабатывает копирайтером. Но он далек от реального мира», - рассказала о мужчине специалист по социальной работе Галина Чирская.

Читайте такжеВ Киеве мать на 9 дней оставила двух малолетних детей без присмотра - один ребенок умерОказалось, что он не знает, как делать покупки в магазине, как пользоваться общественным транспортом, не ориентируется в названиях улиц города, не знает, как оплачивать коммунальные услуги и вообще, что это нужно делать. Сейчас в этом ему помогают работники городского центра социальных служб. Ему восстановили паспорт, чтобы переписать на мужчину квартиру, переоформить соглашения с коммунальными учреждениями, оформить субсидии.

В миграционной службе, учитывая ситуацию, в кратчайшие сроки провели необходимые проверки, чтобы выдать паспорт. Ведь долгое время о мужчине никто не имел никакой информации, его никто не видел, мать всем знакомым и соседям сообщала, что он находится на заработках за рубежом.

Читайте такжеУ второго ребенка, которого мать оставила одного на 9 дней, начали отказывать органы «Паспорт - основной документ, удостоверяющий личность и гражданство владельца. Этому мужчине постепенно нужно возвращаться в общество, а без действительного паспорта он не мог заключать никаких гражданско-правовых соглашений», - отметила начальник Тернопольского городского отдела миграционной службы Людмила Лужняк.

Также работники социальных служб хотели помочь мужчине пройти медосмотр, чтобы выяснить состояние его здоровья, однако из-за асоциальности сдавать анализы он пока отказался.