В Тернополе учительница 18 лет не выпускала сына из квартиры, сейчас ему 35 лет
После окончания сыном школы мать, которая работала педагогом, больше не выпускала его из дома. Затем он стал полностью не приспособленным к социальной жизни.
В Тернополе работники социальных служб и правоохранители восстановили паспорт 35-летнему мужчине, которого мать 18 лет не выпускала из квартиры, в результате чего он 10 лет прожил с недействительным паспортом.
Как сообщили в управлении Государственной миграционной службы в Тернопольской области, в подразделение миграционной службы житель Тернополя пришел на этой неделе с работниками городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.
Читайте такжеРаботник санатория "Орлятко", издевавшийся над ребенком, уволен Оказалось, что 18 лет мужчина был заперт в квартире собственной матерью.
Неизвестного мужчину увидели соседи, когда женщина умерла в начале октября, они сообщили о незнакомце в полицию и социальные службы.
Социальные работники, которые пришли в квартиру с правоохранителями, установили, что после окончания сыном школы мать, которая работала педагогом, больше не выпускала его из дома. Затем он стал полностью асоциальным.
Мужчина может ухаживать за собой лишь минимально - готовит еду из имеющихся запасов продуктов, работает с компьютером.
«Знает английский язык, немного владеет компьютерными программами, говорит, что подрабатывает копирайтером. Но он далек от реального мира», - рассказала о мужчине специалист по социальной работе Галина Чирская.
Читайте такжеВ Киеве мать на 9 дней оставила двух малолетних детей без присмотра - один ребенок умерОказалось, что он не знает, как делать покупки в магазине, как пользоваться общественным транспортом, не ориентируется в названиях улиц города, не знает, как оплачивать коммунальные услуги и вообще, что это нужно делать. Сейчас в этом ему помогают работники городского центра социальных служб. Ему восстановили паспорт, чтобы переписать на мужчину квартиру, переоформить соглашения с коммунальными учреждениями, оформить субсидии.
В миграционной службе, учитывая ситуацию, в кратчайшие сроки провели необходимые проверки, чтобы выдать паспорт. Ведь долгое время о мужчине никто не имел никакой информации, его никто не видел, мать всем знакомым и соседям сообщала, что он находится на заработках за рубежом.
Читайте такжеУ второго ребенка, которого мать оставила одного на 9 дней, начали отказывать органы «Паспорт - основной документ, удостоверяющий личность и гражданство владельца. Этому мужчине постепенно нужно возвращаться в общество, а без действительного паспорта он не мог заключать никаких гражданско-правовых соглашений», - отметила начальник Тернопольского городского отдела миграционной службы Людмила Лужняк.
Также работники социальных служб хотели помочь мужчине пройти медосмотр, чтобы выяснить состояние его здоровья, однако из-за асоциальности сдавать анализы он пока отказался.