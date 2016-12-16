На Волыни пресечена деятельность подпольного цеха по производству водочного фальсификата

В Волынской области пресечена деятельность подпольного цеха по производству водочного фальсификата.

Читайте такжеВ Украине количество отравлений алкоголем возросло до 145 случаев, 68 человек умерлиКак сообщили в отделе организации работы ГУ ГФС в Волынской области, незаконный цех по изготовлению фальсификата житель одного из сел Луцкого района обустроил в своем гараже. Санкционированный обыск в гараже был проведен на основании решения Луцкого горрайонного суда 15 декабря.

Как отмечается в сообщении, сотрудники оперативного и следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Волынской области зафиксировали, что незаконное производство суррогата осуществлялось в неприемлемых санитарных условиях.

Читайте такжеОтголоски массового алкогольного отравления: на Харьковщине, после употребления метилового спирта, умерли 4 человекаПридя с обыском, правоохранители застали двух мужчин и женщину, которая, как оказалось, была организатором и руководителем незаконного бизнеса. Они как раз делали фальсификат.

Из гаража изъяли 247 бутылок готовой водочной продукции под видом известных торговых марок стоимостью 32 тыс. грн, жидкость с характерным запахом спирта, которая использовалась при производстве фальсифицированной водки, в количестве 185 литров общей стоимостью 18 тыс. грн, более 100 марок акцизного налога с явными признаками подделки, пустые стеклянные бутылки, пробки, пластиковую тару, шланги, лейки, которые использовались для осуществления противоправной деятельности.

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