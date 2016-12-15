На финансирование столичного онкоцентра город предусмотрел 130 млн грн

На финансирование Киевского городского клинического онкологического центра из городского бюджета на 2017 год предусмотрено около 130 млн грн.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, информирует пресс-служба КГГА.

Читайте такжеВ Луцке открыт новейший Центр лучевой терапииПоворозник отметил, что в 2016 году власти города возобновили финансирование онкологического центра и за счет средств городского бюджета было выделено 124 млн грн.

«Впервые за все годы проведено полноценное обслуживание циклотрона и камер синтеза, что позволяет полностью обеспечить киевлян этой инновационной дорогостоящей методикой, которая позволяет бесплатно своевременно установить диагноз, правильно выработать тактику лечения и контролировать процесс лечения онкологических больных», – сказал чиновник.

По его словам, отдельно выделено 85 млн грн на приобретение нового линейного ускорителя.

Читайте такжеКиевская власть убеждает, что профинансировала закупку лекарств для онкобольных детей«При помощи этого устройства для лечения опухоли врачи используют специальную программу, которая предусматривает исследование на спиральном компьютерном томографе, создание индивидуального плана лечения, симуляцию пациента для точного воспроизведения лечения. Это один из современных методов лечения пациентов со злокачественными образованиями всех локализаций», – отметил Поворозник.

Кроме того, программой «Здоровье киевлян» на 2017 год предусмотрено финансирование закупки лекарственных средств и оборудования для Киевского городского клинического онкологического центра.