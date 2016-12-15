В столице на аукционе собрали 129 тыс. грн на спецоборудование для дома ребенка

В Киеве на благотворительном аукционе собрали 129 тыс. грн на закупку программно-аппаратного комплекса «Интерактивный метроном» для городского дома ребенка имени Городецкого.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

На аукционе, который состоялся в здании городского совета, всего было выставлено 19 лотов.

Читайте такжеДетская эпилепсия не вызывает нарушений в психикеПрименение интерактивного метронома, на который собрали средства, поможет в реабилитации детей с синдромом дефицита внимания, задержкой психического развития, ДЦП, задержкой речевого развития, детей после черепно-мозговых травм и повреждений спинного мозга.

Дом ребенка имени Городецкого рассчитан на 120 детей в возрасте от 1 месяца до 4-х лет. Среди воспитанников - дети-сироты, дети-инвалиды, дети с множественными врожденными пороками развития, поражением нервной системы и нарушением психики.