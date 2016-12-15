В Киеве из-за заболеваемости детей гриппом и ОРВИ закрыто уже почти 70 школ

На сегодняшний день в Киеве в связи с отсутствием более 20% учащихся из-за заболевания гриппом и ОРВИ руководители 69 школ приняли решение о закрытии учебных заведений, а в 32 – учебно-воспитательный процесс приостановлен частично.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Читайте такжеВ Киеве из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыли 55 школЗа 14 декабря в столице зарегистрировано 8 431 больного гриппом и ОРВИ. Из общего количества больных 61,4% - это дети в возрасте до 17 лет (5 177).

По сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели заболеваемость среди школьников выросла на 46%, информируют в мэрии.

При этом отмечается, что рост заболеваемости наблюдается среди всех возрастных категорий населения: среди взрослых на 64%, а среди детей на 38,2%.

Читайте такжеВ Киеве из-за ухудшения эпидситуации по гриппу и ОРВИ введен карантин в 37 школахЗа 14 декабря в столичные больницы госпитализированы 40 пациентов, больных гриппом и ОРВИ, из них 18 детей.

Как сообщал УНИАН, в Киеве превышение эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4% было зафиксировано в первых числа декабря. 13 декабря эпидемиологический порог в городе был превышен на 30%.

По состоянию на вчера, 14 декабря, в столице было приостановлено обучение в 55 учебных заведениях.