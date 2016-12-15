В Одессе на улице обнаружен погибший от переохлаждения мужчина

В престижном районе Одессы сегодня на улице обнаружили погибшего от переохлаждения мужчину.

Читайте такжеВ Одессе из-за переохлаждения умер мужчинаКак сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, утром на площади 10-го апреля, в районе Аркадии, был обнаружен труп. Погибший лежал на земле поблизости от торгово-развлекательного центра «Сады победы».

Прибывшие на место врачи «скорой помощи» зафиксировали смерть неизвестного, возраст которого примерно 50-60 лет. Документов при себе погибший не имел.

Читайте такжеВ Одессе открывают пункты обогреваСледов насильственной смерти на теле не обнаружено. По предварительным данным, мужчина скончался от переохлаждения. Его личность устанавливается.

Как отметили в патрульной полиции, на место выехала оперативно-следственная группа.

Как сообщал УНИАН, утром 14 декабря в Одессе случайные прохожие обнаружили на улице Генерала Петрова в одной из беседок парка им. Горького мужчину, который скончался от переохлаждения. Возраст погибшего примерно 50-60 лет, документов при нем не было.