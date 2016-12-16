В Одессе представлен пилотный проект «системы общественного здоровья».

Как передает корреспондент УНИАН, пилотный проект поэтапного становления системы здравоохранения стартовал в Одесской области при поддержке Минздрава Украины. Его презентовала на «круглом столе» с участием представителей областной администрации и областного совета заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Оксана Сивак.

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«Охрана здоровья каждого украинского гражданина должна быть на первом месте в работе чиновников от здравоохранения. Я вижу поддержку от медицинских работников, общественных организаций и самого населения. Поэтому все организационные вопросы будут решены очень быстро», - сказала Сивак.

По ее словам, речь идет о создании регионального центра системы общественного здравоохранения на базе областных центров здоровья, медицинской статистики, а также медицинской библиотеки. Это, по мнению заместителя министра, позволит комплексно и полноценно» решать вопросы профилактики и выявления на ранних стадиях таких заболеваний, как ВИЧ-инфекция, гепатиты, онкологические заболевания, а также сердечно-сосудистые болезни.

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По словам председателя постоянной комиссии Одесского облсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Анатолия Садовника, в Одесском регионе вышеупомянутый центр появится летом 2017 года.