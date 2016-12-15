В Одессе из-за переохлаждения умер мужчина

08:18, 15 декабря 2016
Новости регионов
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В Одессе в парке нашли тело мужчины, который погиб от холода.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе городской патрульной полиции, утром на улице Генерала Петрова в парке им. Горького прохожие заметили мужчину, который лежал в одной из беседок.

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Прибывшие на место врачи «скорой помощи» зафиксировали смерть мужчины, возраст которого примерно 50-60 лет. Документов при погибшем не было.

По предварительным данным, мужчина умер от переохлаждения. Его личность устанавливается.

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