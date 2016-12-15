В школах Житомира введен карантин из-за эпидемии ОРВИ среди детей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, такое решение было принято 14 декабря городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на оперативном совещании.

Читайте такжеСМИ сообщают о смерти 8-летней девочки с симптомами ОРВИ на Днепропетровщине

«С 19 декабря во всех общеобразовательных учебных заведениях города Житомира временно приостанавливается учебно-воспитательный процесс из-за эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ»,- говорится в сообщении.

«Приостановление обучения в общеобразовательных учебных заведениях продлится с 19 по 25 декабря и направлено на то, чтобы избежать ухудшения эпидемической ситуации с заболеваемостью гриппом в городе», - сообщает пресс-служба горсовета.

Также уточняется, что 23 декабря указанная комиссия вновь соберется на заседание, чтобы проанализировать пороговый уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Житомире и принять соответствующие решения.