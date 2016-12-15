Разоблачены наркоторговцы, которые поставляли метадон из Запорожья в Киевскую область

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, группа состояла из 4 человек, которые занимались незаконным приобретением, хранением, перевозкой наркотиков с целью сбыта, а также незаконным сбытом метадона.

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Участники группы наладили поставки наркотиков из Запорожья и создали сеть сбыта метадона в пгт Коцюбинское Киевской области и Киеве. Группа действовала с ноября 2015 года.

В ходе санкционированных обысков в жилищах и автомобилях подозреваемых обнаружен и изъят метадон, амфетамин, денежные средства, шприцы, телефоны для связи с покупателями, принадлежности для взвешивания и расфасовки доз. Общая стоимость изъятых наркотических средств на «черном рынке» составляет около 650 тыс. грн.

Организатора группы задержали в Николаеве, а остальные - в Киеве и Киевской области.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

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Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение указанного уголовного преступления подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией.