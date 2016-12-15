Киевские больницы обеспечены аппаратами ИВЛ для лечения осложнений гриппа - КГГА

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

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По его словам, особую актуальность обеспечения городских учреждений здравоохранения аппаратами ИВЛ приобретает во время эпидемии гриппа. Для эффективного лечения опасных осложнений гриппа использование оборудования, которое осуществляет принудительную подачу воздуха и обеспечивает насыщение крови кислородом, довольно часто является единственным шансом на спасение для больного.

«В этом году для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких столичная власть выделила из бюджета города свыше 29 млн грн. Сейчас аппараты поставлены в Киевскую городскую детскую клиническую больницу №1 и №2, Киевскую городскую детскую инфекционную больницу, отделение анестезиологии и интенсивной терапии Киевских городских клинических больниц №№3, 4, 17 и Александровской клинической больницы города Киева», – сказал Поворозник.

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Он подчеркнул, что необходимое обеспечение больниц аппаратами искусственной вентиляции легких позволит не только эффективнее лечить такие частые осложнения гриппа, как пневмония, но и избежать многих смертей.

Также Поворозник призвал киевлян «иметь собственную активную позицию относительно противостояния гриппу», а именно: не заниматься самолечением, обязательно обращаться к врачу в случае недомогания и придерживаться рекомендаций медиков.