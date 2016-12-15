В Сумах с 19 декабря возобновится учеба в школах после карантина

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, соответствующее решение сегодня приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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По данным и.о. начальника управления Госпродпотребслужбы в г. Сумы Александра Черняка, за неделю гриппом и ОРВИ заболели 4006 человек. Детей за указанный период заболело 1878, что также превышает показатели прошлой недели, но при этом увеличилось количество больных детей в возрасте до трех лет.

По мнению чиновника, целесообразно оставить школьников дома до 18 декабря, а с понедельника уже восстанавливать учебный процесс, тем более, что по информации областного центра по гидрометеорологии, уже с 16 декабря ожидается снижение температур.

Начальник управления образования и науки горсовета Антонина Данильченко отметила тенденцию к спаду заболеваемости среди школьников. По ее словам, в процентном отношении количество больных составляет 17%.

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Как сообщал УНИАН, в Сумах школы с 5 декабря были закрыты на карантин в связи с значительным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.