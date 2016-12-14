СМИ сообщают о смерти 8-летней девочки с симптомами ОРВИ на Днепропетровщине

В Кривом Роге по факту смерти ученицы 2-го класса, у которой диагностировали ОРВИ, возбудили уголовное производство. Об этом Радио Свобода сообщили в городском управлении полиции.

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По данным полиции, производство начали по статье 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Как отметили в полиции, правоохранители и врачи устанавливают причину гибели девочки.

По данным городской станции медицинской помощи, перед вызовом врачей у 8-летнего ребенка наблюдалась высокая температура. По словам врачей, состояние ребенка не было тяжелым, у нее диагностировали ОРВИ, однако через сутки после отъезда врачей ребенку стало хуже, начались проблемы с дыханием, судороги и она умерла.

По информации врачей, диагноз «грипп» пока не подтвержден, они ждут результаты анализов.

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Согласно данным департамента охраны здоровья Днепропетровской облгосадминистрации, на вынужденных каникулах из-за гриппа и ОРВИ в области сейчас находятся около 50 тысяч школьников, это примерно шестая часть учащихся. Обучение в школах четырех городов и двух районов Днепропетровщины полностью остановили.