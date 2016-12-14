Умерший от гриппа в Днепре 60-летний мужчина принадлежал к группе риска

В Украине зафиксирован третий случай смерти от гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заведующий Украинского центра гриппа и острых респираторных инфекций Министерства здравоохранения Татьяна Дыхановская.

Читайте такжеВ Украине от гриппа умер третий человек По ее словам, на 49-й неделе 2016 года зарегистрирован и подтвержден методом полимеразной цепной реакции летальный случай от гриппа в Днепропетровской области.

"Больной в возрасте 60 лет принадлежал к группе риска, страдал ишемической болезнью сердца. Начиная с 40-й недели 2016 года специалистами вирусологических лабораторий исследовано 662 образцов биологических материалов от больных гриппом, в 38,1% определены РНК-вирусы гриппа типа А", - сказала Дыхановская.