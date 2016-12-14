В Украине от гриппа умер третий человек
11:29, 14 декабря 2016Новости регионов
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В Министерстве здравоохранения Украины заявили о третьем летальном случае от гриппа в этом году. В Днепропетровской области умер больной в возрасте 60 лет.
Ранее сообщалось, что от гриппа уже скончались 13-летний школьник и 52-летний фельдшер / Фото: УНИАН
60-летний житель Днепропетровщины не смог преодолеть болезнь, сообщает ТСН.
В Министерстве здравоохранения Украины заявили о третьем летальном случае от гриппа в этом году. В Днепропетровской области умер больной в возрасте 60 лет.
Читайте такжеВ Украине зафиксирован первый случай смерти от гриппаОтмечается, что он принадлежал к группе риска, поскольку страдал ишемической болезнью сердца. Об этом говорится в отчете ведомства за 5-11 декабря.
Всего эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 11 областях. Ранее сообщалось, что от гриппа уже скончались 13-летний школьник и 52-летний фельдшер на Сумщине.
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