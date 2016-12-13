В Херсоне приостановлены занятия в школах из-за гриппа

В Херсоне в связи с высоким уровнем заболеваемости детей и для недопущения распространения эпидемии гриппа и острых респираторных заболеваний во всех общеобразовательных учебных заведениях с 14 декабря объявлен карантин.

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Соответствующее распоряжение подписал городской голова Херсона Владимир Миколаенко. Предполагается, что карантин введен до 19 декабря включительно.

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Карантин вводится для недопущения резкого обострения эпидемической ситуации в городе, а также для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ среди населения.