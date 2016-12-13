В Киеве из-за ухудшения эпидситуации по гриппу и ОРВИ введен карантин в 37 школах

Руководители 37 столичных школ, где уровень заболеваемости учащихся превысил 20%, во избежание распространения гриппа и острых респираторных инфекций приняли решение о временном закрытии учебных заведений.

Читайте такжеВ Киеве эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 30% - экспертКак сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, еще в 16 школах произошло частичное поклассовое закрытие.

«На прошлой неделе каждому заведению образования дали право принимать решение о приостановке учебно-воспитательного процесса при отсутствии 20% детей от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и другими респираторными заболеваниями как на уровне школы, так и на уровне класса. К принятию такого решения рекомендуется привлекать родительские комитеты и прислушиваться к ним», – сказал Поворозник.

Читайте такжеВ Тернополе в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ приостановлена учеба в школахПо его словам, сейчас больше всего отсутствует школьников в Шевченковском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах Киева.

В столице запланировано провести проверки посещения учебных заведений и причин отсутствия детей. В случае отсутствия более 20% учащихся по причине заболевания гриппом и другими респираторными заболеваниями руководству учебного заведения будут даны рекомендации по приостановке учебно-воспитательного процесса.

Дошкольные учебные заведения закрываться не будут.