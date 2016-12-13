В Сумской области пенсионерка перечислила мошенникам 53 тыс. грн на "лечение" человека, избитого ее сыном

В Великой Писаревке Сумской области местная жительница перечислила мошенникам 53 тыс. грн якобы на лечение человека, избитого ее сыном во время драки.

Читайте такжеВ Чернигове мошенники выманили у пенсионеров более 200 тыс. грн на "лечение" их сынаКак сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области, 12 декабря 61-летней женщине со скрытого номера позвонил, как ей показалось, ее сын и сообщил, что якобы подрался и нанес тяжкие телесные повреждения человеку. Он попросил перечислить средства на его лечение - 3 тыс. долл. США. И указал номер банковской карточки.

Читайте такжеНа Закарпатье мошенники выманивают деньги якобы "на отдых детей из зоны АТО"Женщина немедленно через ближайший банкомат перечислила имеющиеся у нее 53,4 тыс. грн.

Спустя несколько часов она позвонила сыну и поняла, что ее обманули.

По факту мошенничества открыто уголовное производство.